Новак определил диапазон колебаний цены на нефть в 2018 году в $50-70 за баррель

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Министр энергетики РФ Александр Новак ожидает, что цена на нефть в текущем году будет колебаться в диапазоне $50-70 за баррель.

"Я не вижу ничего особенного в том, что цены достигли $70 за баррель, а сейчас несколько снизились. Волатильность на рынке всегда была, есть и будет, и она зависит от многих факторов", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24".

"Насчет диапазона я могу сказать, что у нас оценки несколько другие: диапазон колебаний цен может от $50 до $70 в этом году. Тем не менее, мы думать должны не о диапазоне колебаний, а о средних ценах, которые будут складываться в течение года", - добавил он.

"Сегодня очень хорошие цены для нас складываются, приемлемые и, благодаря, в том числе, тому, что идет ребалансировка рынка, идет действие соглашения между странами ОПЕК и не-ОПЕК, благодаря тому, что компании продолжают инвестировать. Для России это очень хорошая цена", - считает министр.