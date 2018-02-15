"Ъ" сообщил о планах запретить российским военным пользоваться смартфонами

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Российское военное ведомство планирует ввести ограничения на использование в центральном аппарате и в войсках смартфонов, сообщила в четверг газета "Коммерсант".

"Вместо смартфонов всем военнослужащим, в том числе руководящих звеньев, предложено использовать самые простые модели кнопочных телефонов, которые не имеют функции фото- и видеосъемки и не отслеживают геолокацию, но зато умеют отправлять СМС и оборудованы встроенным фонариком", - пишет газета.

По данным "Коммерсанта", руководство ведомства решило таким образом бороться с утечками информации, в том числе в СМИ. Отмечается, что новые меры могут начать действовать уже с 1 марта.

13 февраля газета "Известия" сообщила, что министерство обороны России распространило рекомендации по поведению сотрудников ведомства и военнослужащих в интернете: солдатам и офицерам советуют отказаться от использования соцсетей "Одноклассники", "ВКонтакте", Facebook и других аналогичных ресурсов.

Военным также рекомендовано "не публиковать информацию о своей службе и части и отключить в телефонах геолокацию", отмечалось в публикации.

В Минобороны "Известиям" сказали, что правила поведения в интернете были разработаны в конце 2017 года и сейчас отправлены в войска. Они выполнены в виде памятки и пособий-плакатов.

Как сообщал прошлой осенью "Интерфакс", министерство обороны РФ разработало законопроект, согласно которому российским военнослужащим-контрактникам запретят публиковать в интернете фотографии, указывающие геолокацию и ведомственную принадлежность.

Законопроект предлагает запретить размещать информацию о своей служебной деятельности либо служебной деятельности других военнослужащих, о деятельности воинских частей и месте их дислокации. Аналогичные ограничения существуют для военнослужащих и гражданского персонала органов Федеральной службы безопасности РФ и Федеральной службы охраны РФ.