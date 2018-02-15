Бизнесмены похитили более 7 млн рублей при строительстве объекта МВД

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Полиция возбудила уголовное дело о мошенничестве по факту хищения бюджетных средств, выделенных на ремонт здания Главного управления собственной безопасности (ГУСБ) МВД России.

"По материалам ГУСБ МВД России возбуждено уголовное дело по факту хищения бюджетных денежных средств, выделенных для финансирования строительных и ремонтных работ на одном из объектов ведомства", - сообщила "Интерфаксу" в четверг официальный представитель МВД Ирина Волк.

По ее словам, руководители нескольких коммерческих организаций, представив сфальсифицированные документы о выполнении работ, получили в качестве оплаты более 7 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

В свою очередь, информированный источник уточнил "Интерфаксу", что речь идет о деньгах, выделенных на ремонт здания ГУСБ МВД России в Москве.