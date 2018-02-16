В порту Владивостока загорелся противолодочный корабль "Маршал Шапошников"

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Пожар тушат на борту большого противолодочного корабля "Маршал Шапошников", который стоит в ремонте в порту Владивостока, сообщили агентству "Интерфакс" во Владивостокском спасательном координационном центре (СКЦ)

"Сейчас идет тушение пожара в машинно-котельном отделении. Работают около 50 пожарных. Вывели 106 человек экипажа. Жертв и пострадавших нет. Идет локализация и выяснение площади возгорания", - сообщили в СКЦ.

Содействие в тушении огня оказывают пожарные ГУ МЧС по Приморскому краю.

Комментарием официальных представителей флота агентство пока не располагает.