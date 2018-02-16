Голикова обратила внимание Медведева на огромную очередь детей-сирот на жилье

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Проблема предоставления жилья детям-сиротам в РФ достигла беспрецедентных масштабов, властям нужно принимать принципиальные решения для урегулирования этого вопроса, заявила председатель Счетной палаты Татьяна Голикова.

"Очередь достигла беспрецедентных размеров", - сказала она на встрече премьера РФ Дмитрия Медведева с руководителями субъектов РФ.

По ее словам, с учетом нынешних размеров очереди, а также цен на жилье властям страны понадобится не одно десятилетие, чтобы обеспечить всех сирот жильем.

"Нам просто нужно принимать принципиальные решения в этом направлении", - сказала Голикова.