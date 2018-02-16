Грузовик с хлебом угнали в Петербурге

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Полиция расследует кражу грузовика с 2,5 тысячами батонов и буханок в Красносельском районе Петербурга, сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД в пятницу.
"15 февраля 2018 года в полицию Красносельского района Санкт-Петербурга обратился 43-летний водитель логистической компании с заявлением о том, что вечером в среду неизвестный тайно похитил грузовой автомобиль "Вольво" с прицепом, который был припаркован у дома 32 по проспекту Кузнецова. В автомобиле находилась хлебобулочная продукция в количестве 2500 штук", - говорится в сообщении полиции.
Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего.
По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ (кража).