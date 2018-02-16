"ВКонтакте" оказался недоступен для пользователей днем в пятницу

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Сайт социальной сети "ВКонтакте" перестал работать днем в пятницу из-за недоступности сервера.

"К сожалению, сервер временно недоступен. Попробуйте повторить действие чуть позже", - сообщается при попытке входа на сайт.

Как объяснили "Интерфаксу" в пресс-службе соцсети, проблема коснулась части пользователей, ориентировочно в 15:45 по московскому времени. Пользователи не могут получить доступ как к мобильной, так и к десктопной версии.

"Испытываем временные трудности, часть пользователей не может получить доступ к сервисам", - отметили в компании.

Причину сбоя и сроки устранения проблемы "ВКонтакте" не уточняет.