Минкомсвязь не увидела смысла в создании специализированного молодежного телеканала

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Минкомсвязь в ближайшее время представит в правительство России заключение о нецелесообразности создания специализированного молодежного телеканала. Об этом сообщил "Интерфаксу" заместитель министра и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин.

"В поручении председателя правительства Дмитрия Медведева не говорилось о необходимости создания подобного канала", - сказал Волин.

Замминистра пояснил, что председатель правительства поручил проработать вопрос о возможности и целесообразности появления такого канала.

"Минкомсвязь подтверждает свою позицию о том, что не следует создавать отдельное СМИ по каждому конъюнктурному поводу", - заявил Волин.

Он подчеркнул, что в России уже действует достаточно большое количество телеканалов и медийных ресурсов, ориентированных на молодежь. "Наряду с сугубо развлекательными также существуют и ресурсы, которые рассказывают молодежи и о политических событиях и новостях", - сказал заместитель министра. По его словам, в настоящий момент ведется работа по созданию такого специализированного молодежного ресурса.

"С учетом этого министерство считает создание телевизионного канала, о котором шла речь со стороны представителя Общероссийского народного фронта, нецелесообразным. Но финальное решение, конечно же, останется за председателем правительства", - подчеркнул Волин.

Ранее стало известно, что в начале недели Медведев подписал ряд поручений по итогам форума ОНФ "Россия, устремленная в будущее", который прошел в конце декабря 2017 года. В частности, премьер-министр поручил Минкомсвязи, Минобрнауки, Росмолодежи и Минкультуры представить предложения по созданию федерального телеканала, освещающего деятельность в сфере молодежной политики.