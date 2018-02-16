Пассажирам S7 предложили покинуть стоявший 2 часа самолет и лететь другим рейсом

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Пассажирам авиакомпании S7 Airlines, просидевшим около двух часов в самолете в ожидании вылета из Сочи в Москву, предложили покинуть самолет и лететь другим рейсом, сообщил "Интерфаксу" один из пассажиров.

"По расписанию самолет должен был вылететь в 10:35, но посадка началась только около 10:20. После того, как все расселись по местам, самолет выехал на летное поле и долго стоял. Спустя почти 2 часа экипаж сообщил, что задержка была связана с технической неисправностью самолета и что ее уже устранили", - рассказал собеседник агентства.

Вместе с тем, по его словам, одна из стюардесс, отвечая на вопросы пассажиров, заявила, что борт менять не будут, и предложила "тем, кто не хочет на нем лететь, лететь другими рейсами".

"Я и еще несколько человек решили не лететь этим рейсом. Самолет снова подъехал к рукаву и выгрузил всех пассажиров. Кому-то пришлось заново регистрироваться, кто-то, как я, пошел менять билет на другой рейс S7", - сообщил собеседник "Интерфакса".

По данным портала Flightradar24, рейс S7 1026 Сочи - Москва вылетел в 15:13, таким образом задержка вылета составила почти 5 часов.