Ростовские таможенники задержали микроавтобус с 33 обезьянами и 8 носухами

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Таможенники Ростовской области пресекли незаконную перевозку партии животных из Сочи в столичный частный зоопарк.

"Поздним вечером 15 февраля 2018 года на трассе М4 "Дон" сотрудники Южной оперативной таможни при досмотре микроавтобуса "Форд" обнаружили 33 обезьян и 8 носух, запертых в клетках и переносках", - сообщает пресс-служба Южного таможенного управления.

"Животных перевозили из Сочи в Москву без разрешительных ветеринарно-сопроводительных документов. По словам перевозчика, зверей должны были доставить в частный зоопарк в Москве", - говорится в пресс-релизе.

Животные были конфискованы и переданы на временное содержание в Ростовский зоопарк.

В настоящее время ведутся проверочные мероприятия, в ходе которых будет установлено, откуда родом изъятые животные, в каком состоянии здоровья находятся, а также не относятся ли они к исчезающим видам.