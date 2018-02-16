Экс-гендиректор издательства "Известия" арестован по подозрению в мошенничестве

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Лефортовский суд Москвы санкционировал арест бывшего гендиректора ФГУП "Издательство "Известия" Эраста Галумова, подозреваемого в особо крупном мошенничестве. Об этом сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Екатерина Краснова.

"По ходатайству следователя Галумов заключен под стражу на срок один месяц, то есть до 14 марта", - сказала она.

ФСБ подозревает Галумова по части 4 статьи 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере"). Наказание по данному обвинению предусматривает до 10 лет колонии.

Краснова пояснила, что судебное заседание проходило в закрытом режиме. В связи с этим она не стала разглашать деталей судебного разбирательства.