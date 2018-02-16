Охоту на пушных животных и птиц в РФ предложили обложить налогом

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Минприроды России предлагает ввести налог за охоту на пушных животных и птиц.

Уведомление ведомства о начале разработки соответствующих поправок в Налоговый кодекс размещено на портале проектов нормативных правовых актов.

В проекте отмечается, что в настоящее время "отсутствуют размеры ставки сбора за добычу большой группы массово добываемых охотниками видов охотничьих ресурсов". Минприроды предлагает "установить единую ежегодную ставку сбора" за охоту на определенных животных.

В частности, речь идет о пушных животных, таких как волки, лисицы, песцы, еноты, рыси, барсуки, куницы, горностаи, зайцы, бобры, сурки и другие. А также птицах - гуси, утки, глухари, тетерева, рябчики, куропатки, перепела, фазаны и другие.

В проекте отмечается, что закон может вступить в силу в январе 2019 года.