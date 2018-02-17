В Екатеринбурге пьяный погорелец избил разбудившего его пожарного

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Полиция Екатеринбурга проводит проверку по факту конфликта, который произошел в ночь на субботу между мужчиной и сотрудником пожарного расчета, прибывшего на вызов, сообщает пресс-группа управления МВД России по городу.

"В результате конфликта сотрудник МЧС получил телесные повреждения", - говорится в сообщении.

Полицейские доставили мужчину, напавшего на пожарного, в дежурную часть и опросили. Пострадавший сотрудник МЧС подал заявление, его направили на прохождение судебно-медицинского освидетельствования.

По данным СМИ, хозяин квартиры, в которой произошло задымление, был пьян и спал, спасателям пришлось взломать дверь, из-за этого мужчина напал на пожарного.