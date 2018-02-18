Самолет задел крылом столб освещения в аэропорту Южно-Сахалинска

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Южно-Сахалинске самолет задел столб освещения на аэродроме, причины инцидента выясняет региональное управление Росавиации, сообщает в воскресенье пресс-служба воздушной гавани.

"Сегодня в 11:30 при маневрировании на перроне аэродрома "Южно-Сахалинск" воздушное судно авиакомпании "Аврора" DHC-8-200, двигаясь на тяге собственных двигателей, законцовкой крыла задело столб освещения, расположенный за пределами площади маневрирования", - говорится в сообщении.

Для выполнения рейса Южно-Сахалинск - Саппоро будет предоставлен другой самолет.

В настоящее время обстоятельства произошедшего выясняют оперативные службы аэропорта, авиакомпания и представители инспекции по безопасности полетов Дальневосточного межрегионального территориального управления Росавиации.