На Смоленщине у пенсионера нашли два пистолета-пулемета, винтовку, ружье и 20 кг пороха

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - В Смоленской области у 64-летнего местного жителя при обыске обнаружили винтовку, ружье, пистолет, 70 патронов и другие виды оружия, сообщила в воскресенье официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"При проведении обыска в доме задержанного сотрудники полиции обнаружили и изъяли два гладкоствольных пистолета-пулемета, изготовленных кустарным способом, а также оружие без номерных знаков: винтовку Мосина, охотничье ружье ИЖ-16, однозарядный гладкоствольный пистолет неустановленной модели", - рассказала она.

Кроме того, были обнаружены 70 патронов, 20 килограммов пороха.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов).