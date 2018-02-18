В Балашихе крыша автостоянки рухнула на автомобили под тяжестью снега

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Несколько десятков автомобилей засыпало снегом из-за обрушения крыши на частной автостоянке в Балашихе, пострадавших нет, сообщили "Интерфаксу" в единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) Балашихи в воскресенье.

"В единую дежурно-диспетчерскую службу Балашихи около 16 часов поступило сообщение об обрушении крыши под тяжестью снега на частной автостоянке в микрорайоне Железнодорожный. В результате снегом засыпало около 40 автомобилей. Пострадавших нет", - сказал собеседник агентства.

Как отметили в ЕДДС Балашихи, автостоянка является металлическим ангаром площадью 2,4 тыс. кв. метров. Руководство автостоянки в курсе происшествия и принимает меры по ликвидации его последствий.