Хозяин зоопарка под Воронежем получил срок после гибели пенсионера от лап медведя

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Суд вынес приговор владельцу частного зоопарка в Семилукском районе Воронежской области, чей медведь сбежал из вольера и убил человека, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по региону.

Подсудимому назначено наказание в виде полутора лет лишения свободы в колонии общего режима, говорится в пресс-релизе.

Следствием и судом установлено, что 49-летний индивидуальный предприниматель на территории своего дома в селе Семилуки обустроил помещения для содержания и выращивания различных животных в полувольных условиях, в том числе медведя, который содержался в вольере.

При этом вольер представлял собой металлический каркас с прутьями и арматурой с фасадной стороны и стен из деревянных досок - с внутренней.

15 октября 2017 года около 9 часов утра медведь вырвал фрагмент ограждения вольера и направился на соседские приусадебные участки. На одном из них находился пожилой мужчина. Животное напало на пенсионера, который скончался от полученных травм. Хозяин медведя пытался усмирить зверя, но получил ранения, с которыми был госпитализирован.

Сотрудники полиции, прибывшие на место происшествия, ликвидировали дикое животное.

Уголовное дело было возбуждено по пункту "в" части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшего по неосторожности смерть человека).

В связи с большим общественным резонансом расследование было взято на личный контроль председателем Следственного комитета Российской Федерации Александром Бастрыкиным.

Владелец зоопарка в ходе предварительного следствия признал себя частично виновным, отмечается в сообщении.