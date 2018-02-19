Житель ХМАО осужден на 16 лет за приведший к гибели четырех человек поджог

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Суд Ханты-Мансийского автономного округа вынес приговор жителю Сургута, признав его виновным в убийстве четырех человек. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба окружной прокуратуры.

Подсудимый лишен свободы на срок 16 лет с отбыванием в колонии строгого режима. Кроме того, в счет возмещения морального ущерба потерпевшим суд взыскал с фигуранта дела 3 млн рублей.

Установлено, что в сентябре 2011 года мужчина на почве ревности поджег входную дверь дома, где жила его сожительница с двумя малолетними детьми и матерью.

В результате произошло возгорание, женщины и дети погибли, отравившись угарным газом.