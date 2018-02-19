В Пензе за день произошли две коммунальные аварии

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Авария на теплотрассе оставила без тепла жителей 96 домов Пензы, сообщает пресс-служба областной прокуратуры в понедельник.

"По данным филиала "Мордовский" ПАО "Т плюс", с 13:00 для устранения повреждений на теплотрассе в районе улицы Каракозова отключено отопление в 96 многоквартирных домах, двух школах и трех детских садах по Проспекту Победы, улицам Карпинского, Коммунистической, Ворошилова, Суворова, Герцена, Пролетарской, Бекешской, проезду Жемчужному", - говорится в сообщении.

Между тем, на сайте Мордовского филиала компании сообщается, что энергетики выявили дефект на участке трубопровода диаметром 700 мм тепломагистрали ТМ №13. "На месте утечки работают две бригады, укомплектованные пятью единицами спецтехники. Завершение работ планируется в кратчайшие сроки. Теплоснабжение у потребителей не отключено", - отмечается в пресс-релизе.

Температура в зданиях и помещениях соответствует нормам, говорится в сообщении.

Ранее в понедельник для устранения повреждений на теплотрассе было отключено отопление в Заводском районе Пензы. В зону отключения попали 54 многоквартирных дома, три школы и три детских сада.

По данным ГУ МЧС по Пензенской области, в понедельник в регионе до шести градусов мороза.