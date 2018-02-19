Мать ребенка полковника Захарченко потребовала 3 млн руб. за незаконное уголовное преследование

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Мать ребенка обвиняемого в коррупции экс-сотрудника МВД полковника Дмитрия Захарченко - Анастасия Пестрикова просит взыскать в ее пользу 3 млн рублей за незаконное уголовное преследование.

"Моя доверительница обратилась в суд с исковым заявлением о компенсации морального вреда, причиненного ей незаконным привлечением к уголовной ответственности. Сумма требований по иску составляет 3 млн рублей", - сообщила "Интерфаксу" адвокат Пестриковой Валерия Туникова.

По словам юриста, ответчиком по иску выступает министерство финансов России в лице управления федерального казначейства по Москве.

"Мы считаем незаконным задержание Анастасии в Самаре без предъявление для этого каких-либо оснований, а также ее последующее удержание в течение 48 часов в изоляторе на Петровке в Москве. Кроме того, в течение почти двух месяцев после случившегося моя доверительница не знала, какой у нее процессуальный статус, а освещение произошедшего в СМИ нанесло ей существенный репутационный ущерб", - пояснила Туникова.

В свою очередь, в Хамовническом суде Москвы "Интерфаксу", сообщили, что досудебная подготовка (беседа) по иску Пестриковой назначена на 5 марта в 14:00.

Как сообщалось, 29 сентября 2017 года следствие обратилось в Басманный суд Москвы с ходатайством об аресте Пестриковой, однако, по заявлению пресс-службы суда, ее не доставили в суд и заседание не состоялось. На следующий день, по истечении 48-часового срока задержания следователи отпустили фигурантку под подписку о невыезде без предъявления обвинения.

По данным источника "Интерфакса", девушка подозревалась в попытке похитить $16 млн, якобы принадлежащих ее родственнице - Лилии Горшковой (ст. 30 - ч. 4 ст. 159 УК РФ). На эти деньги сейчас наложен арест в рамках дела Захарченко, от которого у Пестриковой есть ребенок.

Впоследствии Генпрокуратура отменила возбуждение уголовного дела в отношении Пестриковой ввиду отсутствия в ее действиях состава преступления.

Самому Захарченко инкриминируется получение взяток и воспрепятствование осуществлению правосудия. С 10 сентября 2016 года он находится под стражей. Сейчас следственные действия по трем эпизодам его дела завершены - полковник с адвокатами знакомится с материалами расследования.

В декабре прошлого года Никулинский суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры об обращении в доход государства денежных средств и имущества Захарченко и его близких на общую сумму порядка 9 млрд рублей.