Жители Пермского края сообщили о серии громких хлопков

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Жители Перми и Пермского края сообщают в соцсетях о нескольких громких хлопках, прозвучавших днем во вторник.

Из сообщений пользователей следует, что хлопки были слышны около 15:00 по местному времени по всей Перми, в том числе и в отдаленных районах. Некоторые горожане пишут об ударной волне, из-за которой в домах задребезжали стекла.

Корреспондент "Интерфакс" передает, что один хлопок был слышен в центре Перми рядом с Комсомольским проспектом.

В пресс-службе краевого министерства территориальной безопасности агентству "Интерфакс" подтвердили поступление информации о хлопках. В частности, сообщили в пресс-службе, хлопок был слышен во вторник в 15:15 в небе над Пермью.

"Также хлопок был слышан в Березовском, Пермском и Кунугрском муниципальных районах. На предприятиях Пермского края происшествий и аварий не зарегистрировано, предприятия работают в штатном режиме", - сказал представитель пресс-службы.

Как сообщается на сайте Главного управления МЧС по региону, на диспетчерские службы Перми поступают звонки от жителей с сообщениями "о кратковременном звуковом явлении".

"По оперативным данным установлено, что ни на одном из предприятий города Перми и Пермского края аварийных ситуаций не зарегистрировано. В настоящее время в режиме видеоконференцсвязи с центром управления в кризисных ситуаций Главного управления МЧС России по Пермскому краю находятся специалисты ЕДДС (единых дежурно-диспетчерских служб), по их информации, в районах края нештатных ситуаций не зарегистрировано", - отмечает управление.

В настоящее время специалисты оперативных служб Перми устанавливают причины и источник возникновения звука, потревожившего жителей.