Информация о минировании школы в Дагестане оказалось ложной

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Взрывоопасных предметов в махачкалинской школе №42, сообщение о минировании которой поступило во вторник днем, не обнаружено, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе республиканского МВД.

"Школу проверили полностью. Никаких взрывоопасных предметов или взрывных устройств не обнаружено. Звонок о минировании оказался ложным", - сказал собеседник агентства.

Как сообщалось, полиция эвакуировала учащихся и учителей школы №42 Махачкалы из-за сообщения о наличии в здании взрывного устройства.