Российский центр приема космической информации в Антарктиде заработает в 2019 году

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Россия создает центр приема и обработки данных со спутников дистанционного зондирования Земли на Южном полюсе, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе АО "Российские космические системы" (РКС).

"Холдинг РК (входит в госкорпорацию "Роскосмос") развернет в Антарктиде новый наземный центр приема и обработки информации, поступающей со спутников дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ). Ввод в эксплуатацию антарктического центра приема космической информации намечен на февраль 2019 года", - сказали в пресс-службе.

Это будет первый расположенный в Южном полушарии центр Единой территориально-распределенной информационной системы (ЕТРИС ДЗЗ). Его создание позволит существенно повысить оперативность доведения космической информации до потребителей.

Создаваемый в Антарктиде комплекс будет обеспечивать получение дополнительной информации с космических аппаратов ДЗЗ и передачу ее в Научный центр оперативного мониторинга Земли РКС (НЦ ОМЗ).

"Это позволит оперативно освобождать бортовую память спутников, существенно увеличит площадь наблюдаемой поверхности Земли, суточные объемы получаемых данных и оперативность доставки информации ДЗЗ потребителям", - отметили в РКС.

"Создаваемый в Антарктиде наземный комплекс обеспечит прием и регистрацию информации от российских и зарубежных спутников ДЗЗ. Затем эта информация будет передаваться в любую точку мира при помощи многофункциональной космической системы ретрансляции "Луч", - заявил заместитель руководителя центра приемо-передающих систем и комплексов АО "Научно-исследовательский институт точных приборов" (входит в холдинг РКС) Сергей Замышляев.

Он отметил, что управлять работой комплекса можно будет как на месте - с удаленного рабочего места в зимовочном комплексе, так и из России - через спутниковые каналы связи.

Антарктический наземный центр планируется разместить на вершине холма поблизости от станции "Прогресс". Центр будет состоять из антенного комплекса под радиопрозрачным укрытием и приемо-передающей аппаратуры, установленной в блок-контейнер.

Сотрудники холдинга РКС совместно с Арктическим и антарктическим научно-исследовательским институтом завершили разведку местности в районе станции "Прогресс", уже определены технические условия и сроки выполнения работ.

ЕТРИС ДЗЗ состоит из центров, которые расположены на всей территории России - от Калининграда до Хабаровска, включая арктическую зону (Мурманск, а в перспективе - Дудинка и Анадырь) и антарктическую. ЕТРИС обеспечивает взаимодействие центров с группировками отечественных космических аппаратов ДЗЗ, позволяет планировать съемку, получать, обрабатывать космическую информацию и доводить ее до потребителя.