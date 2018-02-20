Военная авиация провела учебное бомбометание в Крыму

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Экипажи самолетов авиации ВВС и ПВО Южного военного округа (ЮВО) выполнили первые в 2018 году практические бомбометания по наземным целям на полигоне Опук в Крыму, сообщил во вторник официальный представитель Черноморского флота капитан 1 ранга Вячеслав Трухачев.

"В рамках планового лётно-тактического учения экипажи истребителей Су-27 и Су-30 нанесли точные бомбовые удары по мишенным позициям", - сказал Трухачев.

Он сообщил также, что в ходе выполнения учебно-тренировочных полетов более 10 экипажей истребителей выполнили прицельное бомбометание по мишеням, имитирующим командные пункты и огневые точки условного противника.

"Все практические действия летчиков фиксировались комплексами объективного контроля в районе боевого применения. Анализ данных от средств контроля будет использован командованием при вынесении оценки за учения", - отметил представитель флота.