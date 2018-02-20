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"Руссофт" предложил оставить за Минобороны только "военную" интеллектуальную собственность

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Госкорпорация "Ростех" и ассоциация разработчиков программного обеспечения "Руссофт" планируют в 2018 году подготовить обоснование для изменения порядка распоряжения интеллектуальными правами на высокотехнологичные решения (в том числе в области IT), созданные по заказу Минобороны, заявил "Интерфаксу" глава "Руссофта" Валентин Макаров.

"Договорились о совместной работе по этому вопросу с "Ростехом", планируем выйти с ним на комитеты Госдумы РФ, есть поддержка Совета Федерации, - сказал Макаров. - Необходимо набрать критическую массу интересантов и совместно выходить с предложением. "Ростех" в одиночку уже два раза пытался решить вопрос - безрезультатно".

По словам Макарова, в свете объявленной конверсии предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) имеются две проблемы. Одна из них - отсутствие у таких предприятий и в отрасли в целом специалистов по консалтингу, которые могли бы определить, что из высокотехнологичной продукции ОПК целесообразно адаптировать к гражданскому рынку, каким образом. "Необходимые компетенции имеются у IT-компаний, в том числе у тех из них, кто специализируется на предоставлении консалтинговых услуг", - отметил Макаров.

Другая проблема заключается в том, что по сложившейся практике все интеллектуальные права на продукты и решения, созданные по заказу Минобороны, передаются министерству. При этом Макаров подчеркнул, что по действующему законодательству эти права могут оставаться за разработчиками, если иное не указано в договоре с заказчиком: "Минобороны во всех договорах прописывает передачу ему всех прав на то или иное решение", - сказал он.

То есть, разработчики не могут использовать свои же наработки в других проектах.

"Наилучшим вариантом было бы создание некоего фонда интеллектуальных прав, который играл бы роль посредника, интерфейса между разработчиками и Минобороны в части распоряжения правами на интеллектуальную собственность, - считает Макаров. - То есть, разработчики получали бы эти права после их очистки от различных секретных и чисто военных моментов. По такому принципу работает DARPA (управление перспективных исследовательских проектов Минобороны США - Defense Advanced Research Projects Agency)".

Макаров отметил, что к настоящему времени есть и другие инициативы, направленные на закрепление авторских прав на интеллектуальную собственность, созданную при выполнении заказов Минобороны. Так, к настоящему времени Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) подготовил и направил в Госдуму законопроект, по которому компании-разработчики, профинансированные РФПИ, будут сохранять за собой права на такую интеллектуальную собственность.

Как сообщалось, вопрос коммерциализации интеллектуальной собственности (на НИОКР приходится 10-15% от гособоронзаказа - ИФ) Минобороны поднимается уже несколько лет.

В 2014-2015 годах перед Минобороны РФ была "поставлена задача создания единой интегрированной информационной базы научно исследовательских опытно-конструкторских работ, технологий военного и двойного назначения для их использования при создании продукции двойного и гражданского назначения". При этом предполагалось, что министерство разделит свою интеллектуальную собственность на используемую и не используемую. Последнюю предполагалось сделать доступной для гражданского сектора.

В январе текущего года министр обороны РФ Сергей Шойгу заявлял, что Минобороны создает новую, централизованную систему управления правами на результаты интеллектуальной деятельности. При этом министр отмечал, что военным ведомством "подготовлены предложения по основным принципам построения новой, централизованной системы управления правами на результаты интеллектуальной деятельности. Такая система должна обеспечить использование данных прав всеми заинтересованными сторонами, подчеркивал Шойгу.

Теги: Минобороны, Ростех, Руссофт
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