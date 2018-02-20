В марте произойдет "Голубая Луна"

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Сразу два полнолуния можно будет наблюдать в марте - 2 и 31 числа, такое астрономическое явление называют "Голубой Луной" за его редкость, сообщает пресс-служба Московского Планетария.

"На самом деле Луна в голубой цвет не окрасится. Она будет выглядеть так же, как и в остальные полнолуния года. Это просто красивое образное название, заимствованное от английского выражения Once in a Blue Moon, эквивалент нашего выражения "после дождичка в четверг", - сказал руководитель астрономического комплекса планетария Ярослав Турилов, которого цитирует пресс-служба организации.

В планетарии пояснили, что такое явление случается нечасто - обычно раз в 2-3 года. Объясняется это тем, что промежуток времени между двумя полнолуниями составляет 29,5 дня, что чуть короче средней продолжительности месяца. Потому в среднем в 2,71 года в календаре накапливается "дополнительное полнолуние" - 13 по счету в году вместо обычных 12.

"Следующее время "Голубой Луны" придется на октябрь 2020 года", - добавили в пресс-службе.