Толковый словарь директора современной школы появится к лету в Москве

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - В Москве ведется работа над созданием толкового словаря директора современной столичной школы, сообщает во вторник сайт мэра Москвы.

"Толковый словарь объединит ключевые понятия, которые характеризуют речевой этикет работников столичной системы образования. (...) Туда войдут термины, которыми пользуются руководители образовательных учреждений", - говорится в сообщении.

По словам одного из разработчиков, проректора Государственного института русского языка имени А.С.Пушкина Михаила Осадчего, рабочая группа анализирует термины, которые используются на селекторных совещаниях и в публикациях СМИ на тему образования.

В составлении словаря принимают участие в том числе и сами директора московских школ.

Ожидается, что пособие выйдет к концу учебного года. Его представят в электронном виде, оно будет постоянно пополняться.

Между тем вице-премьер РФ Ольга Голодец в прошлом году раскритиковала школьные программы по русскому языку, которые не контролируют расширение словарного запаса ребенка.

"Мы не ставим своей задачей расширять словарный запас ребенка, и мы не проверяем его никогда. Но мы делаем какой-то фонетический разбор в младших классах, который вообще к жизни никакого отношения не имеет и который просто всех детей ставит в тупик", - сказала вице-премьер 30 октября 2017 года на заседании Совета при правительстве РФ по русскому языку.

Она отметила, что зачастую в разных школах преподаватели руководствуются разными словарями, и в результате возникает путаница.

Голодец заявила при этом, что нельзя игнорировать разрыв между нормативным русским языком литературных классиков и языком "рэп-баттлов" и интернет-среды.

"Мы же не можем игнорировать те факты, которые в русском языке появляются. Вы слышали "рэп-баттлы"? Я даже слов не понимаю, о чем идет речь. Вы слушали Оксимирона (псевдоним исполнителя рэпа Мирона Федорова - ИФ)? Вы можете?.. Это же надо прочитать и потом долго вникать. А молодежь понимает с ходу. Это значит, что параллельно формируется другой язык. Но он есть, его игнорировать нельзя. И нельзя в школе учить "Грозу", вечером заниматься в рэп-студии. А потом ругать ребенка на ЕГЭ за то, что он не так поставил запятую или ошибся с написанием какого-то правила", - заявила вице-премьер.

По словам Голодец, экспертному сообществу и Минобрнауки РФ следует переосмыслить, "чему и как мы учим ребенка". "Нужно провести ревизию всех целей", - сказала зампред правительства.