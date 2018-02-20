Власти Кубани направили в Минюст РФ проект федерального закона "О казачестве"

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Проект федерального закона о российском казачестве, разработанный в Краснодарском крае, проходит экспертизу в министерстве юстиции РФ, сообщил войсковой атаман Кубанского казачьего войска (ККВ) Николай Долуда.

"Проект закона поступил на экспертизу в Минюст РФ. Самое главное, что статус казачества в документе определен как особая форма государственной и социальной жизни самостоятельного народа. Именно народа, и никак иначе", - сказал Долуда во вторник журналистам.

Атаман напомнил, что концепция и проект федерального закона "О развитии российского казачества" разрабатывались в Краснодарском крае в 2017 году.

Действующая нормативная база, по его мнению, лишь отражает отношение государства к казачеству, но не определяет основные права и обязанности казаков и предназначение казачьих войск в общегосударственной системе.

"Именно поэтому крайне необходим абсолютно новый правовой акт, в котором статус казачества будет закреплен на государственном уровне. Мы будем прилагать усилия, чтобы синхронизировать принятие федерального закона с процессом создания Всероссийского реестрового казачьего общества", - подчеркнул Долуда.

В настоящее время деятельность казачества в России регулируется утвержденной президентом РФ стратегией развития государственной политики в отношении российского казачества, федеральным законом №154 "О государственной службе российского казачества", региональными нормативно-правовыми актами.

В конце 2016 года вопрос о необходимости подготовки закона "О российском казачестве" был поддержан на очередном Совете по делам казачества при президенте Российской Федерации. Ранее эта инициатива также обсуждалась на коллегии Федерального агентства по делам национальностей - уполномоченного органа, который курирует российское казачество.

Группу по разработке федерального закона в апреле 2017 года сформировал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. В нее вошли Долуда, руководители профильных региональных министерств и ведомств, депутаты регионального законодательного собрания, эксперты - юристы и историки.