Ростуризм предупредил о продлении режима чрезвычайного положении на Мальдивах

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Ростуризм снова рекомендовал российским туристам взвешивать необходимость поездок на Мальдивские острова в связи с тем, что чрезвычайное положение там продлено на 30 дней.

"По данным Ситуационно-кризисного центра МИД России, парламент Мальдивской Республики одобрил продление режима чрезвычайного положения в стране, введенного 5 февраля президентом, еще на 30 дней. Ростуризм рекомендует российским туристам взвешивать необходимость поездок на Мальдивы, а туристам, уже находящимся на территории государства, по возможности избегать посещения столицы города Мале", - сообщает во вторник пресс-служба ведомства.

Ростуризм также призвал туроператоров, реализующих туры на Мальдивы, информировать своих клиентов о ситуации в стране.

Чрезвычайное положение на Мальдивах было объявлено в связи с политическим кризисом после решения Верховного суда освободить из заключения ряд оппозиционных политических лидеров и распространения информации о возможном импичменте главы государства Абдуллы Ясмина.

В Российском союзе туриндустрии "Интерфаксу" ранее сообщили, что туристы, отдыхающие на островах архипелага, не посещают столицу Мале. Политические кризисы, которые в этой стране не редкость, никак их не затрагивают. Аннуляций туров в связи с объявлением чрезвычайного положения не было.