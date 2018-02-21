Новосибирский облсуд начал рассмотрение апелляции на приговор экс-губернатору Юрченко

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Новосибирский областной суд в среду начал рассмотрение апелляционных жалоб защиты на приговор бывшему губернатору Василию Юрченко, получившему условный срок за превышение полномочий, передал корреспондент агентства "Интерфакс" из суда. Обвинение не обжаловало приговор первой инстанции, защита просила в жалобах оправдать экс-чиновника.

В судебное заседание не явился представитель потерпевшего - АО "Газтранском", суд пришел к выводу о возможности рассмотрения дела в его отсутсвие, несмотря на возражения защиты.

Как сообщалось, 20 октября 2017 года Центральный районный суд Новосибирска суд приговорил экс-губернатора Юрченко к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года. Также в течение трех лет ему запрещено занимать должности госслужбы. Суд признал его виновным по ч.2 ст.286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

В приговоре отмечается, что решение о продаже имущества АО "Газтранском" помимо аукциона, было принято губернатором незаконно, а его действия были направлены на ограничение конкуренции посредством адресной продажи земельного участка конкретной коммерческой организации.

Суд также исключил из обвинения 14,1 млн рублей неполученного дохода от продажи региональной недвижимости, поскольку аукцион по продаже этого имущества так и не состоялся. В итоге нанесенный экс-губернатором ущерб, согласно приговору, составил 135,7 тыс. рублей - это расходы АО "Газтранском" на организацию и последующую отмену аукциона.

В ходе прений сторон гособвинитель попросил суд назначить Юрченко наказание в виде четырех лет лишения свободы.

По версии следствия, в 2010 году в результате действий занимавшего в тот момент пост первого вице-губернатора Юрченко, выходящих за пределы его должностных полномочий, были существенно нарушены права и законные интересы физических и юридических лиц. Это, в частности, выразилось в отмене аукциона по приобретению объекта недвижимости (земельного участка) в центре Новосибирске и дальнейшей адресной продаже участка коммерческой организации по заниженной цене. Предполагалось, что на этом участке, где до середины 2000-х находилось лечебное учреждение, будет построена гостиница, однако и по настоящее время на этом месте ничего не возведено - участок арестован по решению суда еще в ходе предварительного следствия.

Суд начался в декабре 2015 года.

Еще одно дело о превышении должностных полномочий экс-губернатором в связи с переводом земельного участка, находившегося в собственности РФ, из категории земель обороны и безопасности в категорию земель сельскохозяйственного назначения было прекращено за отсутствием состава преступления.