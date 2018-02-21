Организатор группы "черных риэлторов" осужден пожизненно в Забайкалье

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Забайкальский краевой суд приговорил к пожизненному лишению свободы Николая Борисенко, которому вменяется подстрекательство к убийству свидетеля по его уголовному делу, убийство из корыстных побуждений организованной группой с целью завладения квартирой, а также хищение большегрузной техники, сообщили в среду агентству "Интерфакс" в пресс-службе суда.

"Кроме этого, ему назначен штраф в размере 500 тыс. рублей", - сказали в пресс-службе, уточнив, что еще пять человек, которые проходят по этому делу, приговорены к различным срокам лишения свободы - от трех до 19 лет. Ранее сообщалось, что коллегия присяжных признала Борисенко виновным по всем пунктам обвинения.

Это уголовное дело рассматривалось судом присяжных во второй раз. В октябре 2017 года судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда РФ отменила приговор Забайкальского краевого суда и передала уголовное дело в отношении Борисенко и пятерых подсудимых в тот же суд на новое разбирательство в ином составе. В апреле 2014 года сообщалось, что Забайкальский краевой суд приговорил к 24 годам колонии строго режима организатора группы "черных риэлторов" Борисенко, обвинявшегося в организации убийства, мошенничестве, даче взятки, самоуправстве, использовании подложного документа и незаконном пересечении государственной границы.

По данным следствия, организованная преступная группа была создана в июне 2009 года освободившимся из мест лишения свободы Борисенко для хищения чужого имущества. В ее состав вошли трое его знакомых, а также двое служащих управления Росреестра по Забайкальскому краю, паспортистка администрации поселка Могзон, которая обеспечивала незаконное снятие жильцов с регистрационного учета без их участия и другие участники.

С ноября 2009 года по май 2010 года преступная группа совершила мошенничество в отношении трех жителей Читы, чьи квартиры были незаконно отчуждены, перерегистрированы на других лиц и проданы.

"При этом был убит один из владельцев квартиры, а другой пропал без вести. Кроме того, члены преступной группы совершили самоуправные действия в отношении еще одной семьи, которую они незаконно выселили из занимаемой ими квартиры. Для регистрации похищенных квартир Н.Борисенко организовал дачу взяток через посредника должностному лицу управления Росреестра", - отмечалось в сообщении.

Весной 2010 года сотрудники правоохранительных органов вышли на след группы. Опасаясь разоблачения, как утверждается, Н.Борисенко в мае 2010 года организовал убийство двух свидетелей. В частности, согласно обвинению, паспортистку застрелили на глазах ее мужа, а посредника пытались задушить, но по счастливой случайности его удалось спасти.

Борисенко после этого скрылся и находился в розыске, в том числе и международном.

В феврале 2013 года его задержали при незаконном пересечении границы России с Казахстаном. При задержании он предъявил поддельный паспорт на другое имя.