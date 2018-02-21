Специалисты 16 часов искали потерявшийся на дороге радиоактивный контейнер в ЯНАО

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Контейнер с радиоактивным веществом "цезий-137" выпал из машины при транспортировке в Пуровском районе Ямало-Ненецкого автономного округа, кейс удалось отыскать только спустя 16 часов, сообщил агентству "Интерфакс" представитель АО "Ямалпромгеофизика", перевозившего контейнер.

"Оборудование, в том числе контейнер с цезием-137, перевозилось с места проведения работ на склад радиоактивных веществ. Перевозка осуществлялась спецтехникой, приобретенной в январе этого года", - отметил собеседник агентства.

По его словам, спецтехника оказалась бракованной: ящики, где находился контейнер, были плохо сварены, их нижняя часть отпала в процессе езды.

Размер контейнера относительно небольшой - порядка 18 см в диаметре. Пропажа кейса обнаружилась в тот момент, когда спецтехника прибыла к месту назначения. "Несколько наших бригад с дозиметрами выехали на поиски контейнера. Поиски велись вместе со спецслужбами: полицией, ФСБ и другими", - отметил представитель "Ямалпромгеофизики".

Спустя 16 часов поисков удалось выяснить, что опасный груз подобрал водитель ехавшей следом машины. "Сегодня в два часа ночи мы получили контейнер обратно", - сообщил собеседник агентства.

Он добавил, что в результате инцидента превышения радиационного фона не допущено.