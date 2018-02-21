Чайка заявил о деградации в России следственных органов

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка резко раскритиковал работу следственных органов, отметив снижение их профессионального уровня.

"К сожалению, для многих наших следователей уголовно-процессуальное законодательство, нормы материального права - это космос", - заявил Чайка на совещании по защите инвесторов в Туле.

По его словам, "если еще 20 лет назад, 25 следователь и преступник - это борьба интеллектов и кто кого переиграет, то сейчас все очень просто - СИЗО и особый порядок рассмотрения".

"Сегодня до 70% дел рассматривается в особом порядке. И наступает деградация следователя. Он считает, что может таким же образом реагировать на законные требования прокуроров", - пояснил генпрокурор.

Он напомнил, что впервые на коллегии Генпрокуратуры 15 февраля "президент РФ дал очень жесткую оценку следственным органам, тому, как они работают".

"Я думаю, что этот процесс пойдет в нужном направлении", - подчеркнул в связи с этим Чайка.