Школу в Нижнем Новгороде эвакуировали из-за пожара

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Пожар произошел в одной из школ Сормовского района Нижнего Новгорода в среду, ученики и персонал были эвакуированы, одна сотрудница отравилась продуктами горения. Об этом сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе Главного управления МЧС по региону.

"Были эвакуированы 251 ребенок и 28 взрослых. Дети были отпущены домой, никто из них не пострадал", - сказал представитель пресс-службы.

Он отметил, что "одну из женщин с 3-го этажа пожарные спасли с помощью матов".

В результате инцидента отравление продуктами горения получила одна женщина - гардеробщица. Ей была оказана медицинская помощь на месте, госпитализация не понадобилась.

Возгорание произошло в подвальном помещении, где располагается гардероб, площадь пожара составила 20 кв. м., обгорели вещи. Сообщение о возгорании поступило в 16:30, в 17:25 огонь был полностью ликвидирован.

В тушении приняли участие 73 человека личного состава МЧС, 18 единиц техники.

В пресс-службе отметили, что в школе вовремя сработала автоматическая пожарная сигнализация, и уже через 3 минуты после получения сообщения спасатели были на месте.

Причина возгорания устанавливается.