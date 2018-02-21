Семейная пара из Волгоградской области спустя семь лет нашла своего ребенка в интернате

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Родители в Волгоградской области спустя семь лет узнали, что их ребенок жив, только когда им сообщили о долге за его содержание в доме-интернате.

"В производстве судебного пристава-исполнителя находилось два исполнительных производства в отношении жительницы Волгоградской области, в рамках которых был наложен арест на счета должницы. Чтобы узнать причину ареста женщина пришла на прием в УФССП и выяснила, что у нее образовался долг по алиментам в пользу дома-интерната, в котором воспитывался ее сын. Между тем, со слов, женщины ребенка она считала мертвым с 2011 года", - сообщила в среду агентству "Интерфакс" пресс-секретарь регионального управления Федеральной службы судебных приставов Надежда Зотова.

Должница рассказала приставам, что в 2011 году она родила ребенка, но врачи сказали, что он долго не проживет, в связи с чем молодая мама написала отказ от новорожденного. Вернувшимся спустя пять дней супругам медики вообще сообщили, что малыш умер.

И только теперь родители узнали, что ребенок жив.

"Судебные приставы сообщили должнице адрес дома-интерната и посодействовали во встрече с ребенком. Женщина обратилась в суд с иском о восстановлении родительских прав, который был удовлетворен. Ребенок уже передан обратно в семью", - отметила Зотова.

Долг по алиментам в размере 260 тыс. рублей перед домом-интернатом погашен.