Электроснабжение северо-востока Краснодара восстановлено

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Энергетики в среду вечером восстановили электроснабжение потребителей Краснодара, обесточенных после аварии на распределительной электроподстанции, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

"По состоянию в среду на 19:00 мск, подача электроэнергии потребителям в Прикубанском внутригородском округе Краснодара полностью восстановлена", - сказал сотрудник пресс-службы.

Ранее сообщалось, что технологическое нарушение произошло на подстанции "Северо-Восточная" компании "НЭСК-Электросети" около 17:00 мск. Без электроэнергии остались около 3 тыс. человек и два социально значимых объекта в северо-восточной части города.