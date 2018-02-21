Голодец заявила о выполнении Крымом "майских указов"

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Вице-премьер Ольга Голодец заявила о выполнении республикой Крым "майских указов" президента РФ, касающихся зарплаты.

"Крым успешно выполнил "майские указы" президента по заработной плате. Конечно, есть вопросы по некоторым учреждениям, но по общим показателям Крым достиг необходимых показателей, и это очень радует", - сказала О.Голодец журналистам в среду по итогам поездки на полуостров.

Майские указы - 11 документов с поручениями правительству, подписанные Владимиром Путиным в мае 2012 года. В них обозначены меры, призванные повысить качество жизни россиян.