В Казани отказались арестовать подозреваемого в мошенничестве сына председателя райсуда

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Сына председателя Вахитовского районного суда Казани Фаниса Мусина - Эльмаза Мусина, - задержанного по подозрению в крупном мошенничестве, не стали заключать под стражу.

"Следствие обратилось в Советский районный суд Казани с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении задержанного Мусина до 31 марта, суд рассмотрел его и отказал следствию в удовлетворении ходатайства", - сообщили агентству "Интерфакс" в суде.

Никакой другой меры пресечения суд не избрал.

По словам представителя суда, Мусин был задержан во вторник в Казани в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве с денежными средствами АО "Средне-Волжский Транснефтепродукт" на сумму более 2,6 млн рублей.

"По версии следствия, в период с 2011 по 2014 год неустановленные лица похитили денежные средства АО "Средне-Волжский Транснефтепродукт" на общую сумму 2 млн 629 тысяч 921 рубль путем перечисления указанных денежных средств на зарплатный счет Мусина, занимавшего должность заместителя начальника юридического отдела в данной организации, хотя фактически не исполнявшего своих должностных обязанностей", - сказал собеседник агентства.