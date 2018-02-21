Под Астраханью два человека утонули вместе с автомобилем

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Полиция выясняет обстоятельства гибели двух мужчин в Астраханской области, которые утонули вместе с внедорожником на реке, сообщили в среду агентству "Интерфакс" в управлении МВД РФ по региону.

"Сегодня вечером около 17:00 (по местному времени, 16:00 мск) неподалёку от поселка Ивановский провалился под лёд автомобиль Toyota Land Cruiser, двигавшийся по реке Прямая Болда. Внедорожником управлял, по предварительной информации, местный житель 1956 года рождения", - сказал представитель пресс-службы управления.

Установлено, что в машине также находился 61-летний мужчина.

Водитель и пассажир утонули вместе со внедорожником. Водолазы уже извлекли их тела.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа ОМВД России по Приволжскому, сотрудники МЧС и Следственного комитета.

Специалисты готовятся к подъему машины из реки.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.