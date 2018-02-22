Путин назвал патриотизм характерной чертой россиян

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин назвал патриотизм одной из черт характера россиян, который всегда проявлял героизм для спасения Родины.

"Патриотизм - в характере нашего народа, и мы знаем, на какую героическую высоту он поднимает людей, когда Родина в опасности. Спасение Отчизны, готовность закрыть собой боевого товарища, защитить тех, кто тебе дорог - всегда сильнее любых самых тяжелых испытаний", - сказал Путин в четверг на торжественном вечере, посвященном Дню защитника Отечества.

По его словам, День защитника Отечества отмечает вся страна и в основе этой всенародной традиции - глубокие искренние чувства уважения к тем, кто надежно обеспечивает обороноспособность России, защищает мирную жизнь граждан страны.

"Ратная служба во славу Отечества почиталась у нас во все времена. Россия не раз противостояла внешним угрозам, посягательствам на ее независимость", - сказал Путин. Он отметил, что "наши солдаты, матросы, офицеры отважно защищали страну, побеждали не только своей выучкой, силой оружия, но и силой духа и великой любовью к Родине".

Президент привел в пример Сталинградскую битву, в которой "во всей полноте проявилось побеждающее единство армии и народа, а подвиг воинов, само сражение, определившее ход войны, навеки остались в мировой истории, как и другие грандиозные битвы Великой Отечественной, вошедшие в летопись ратной славы нашей страны".

Верховный главнокомандующий поздравил с предстоящим праздником весь личный состав и гражданский персонал Вооруженных сил РФ, а также всех, кто служил в армии и на флоте.

Он также выразил самые теплые слова благодарности ветеранам. "Современные Вооруженные силы России следуют вашим заветам, понимают и чтут высокое предназначение ратного труда, приобретают собственный опыт в ходе стратегических и тактических учений, закаляются в боевых операциях против террористов и их формирований", - сказал Верховный главнокомандующий.