"Сапсан" сбил женщину в Тверской области

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - В четверг на перегоне станций Спирово-Калашниково в Тверской области скоростной поезд "Сапсан" насмерть сбил женщину, сообщили "Интерфаксу" в четверг в московском межрегиональном Следственном управлении на транспорте Следственного комитета России.

Авария произошла около 15:00 на пути следования поезда "Москва- Санкт-Петербург". Женщина 1971 года рождения скончалась на месте.

Организована доследственная проверка происшествия.

Предыдущая авария с "Сапсаном" произошла осенью прошлого года. В Московской области поезд сбил двух человек, переходивших пути.