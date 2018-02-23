Число жертв столкновения автобуса и фуры в Кузбассе выросло до шести человек

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Полиция выясняет обстоятельства гибели шести человек в Чебулинском районе после столкновения грузовика и автобуса, направлявшегося из Красноярского края на горнолыжный курорт Шерегеш, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Главного управления МВД по Кемеровской области в пятницу.

"Погибли шесть человек, еще девять пассажиров находятся в больнице с травмами различной степени тяжести. Проводится проверка", - сказал собеседник агентства.

Решается вопрос о возбуждении дела по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).

По предварительной версии, авария в Чебулинском районе произошла около 1:00 по местному времени (21:00 мск), когда заднюю часть автобуса занесло, он выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком. Пять человек погибли на месте: водитель фуры и четыре пассажира автобуса, еще девять человек были госпитализированы.

По данным пресс-службы Главного управления МЧС по Кузбассу, сигнал о столкновении фуры и автобуса поступил в 01:50 по местному времени (21:50 мск). На месте работали 38 спасателей и три единицы техники.