В Чеховском районе Подмосковья найдены мертвыми трое граждан Казахстана

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Тела трёх граждан Казахстана обнаружены в фуре в Чеховском районе Подмосковья, сообщил "Интерфаксу" осведомлённый источник.

"По предварительной информации, в районе деревни Новоселки, в фуре были обнаружены тела трёх мужчин 35-40 лет, предварительно, жителей Казахстана", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в фуре рядом с телами были обнаружены газовая горелка и бутылки из-под спиртных напитков.

В пресс-службе областного главка Следственного комитета "Интерфаксу" подтвердили факт обнаружения тел и сообщили, что по данному факту начата доследственная проверка.

"По предварительной информации, причиной трагедии стал несчастный случай", - сказала представитель главка Ольга Врадий.

Она добавила, что один погибший уже опознан.