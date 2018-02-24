Кадырову презентовали боевую машину спецназа "Чаборз-6"

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - В Грозном в субботу состоялась рабочая презентация боевой машины спецназа "Чаборз-6", она разработана конструкторами Российского университета спецназа, расположенного в городе Гудермес.

Представляя машину главе Чечни Рамзану Кадырову его помощник, первый замначальника управления Федеральной службы войск национальной гвардии (ФСВНГ) РФ Даниил Мартынов заявил, что по своим боевым тактико-техническим возможностям машина превосходит аналоги американского и израильского производства. На ней установлены автоматический гранатомет АГС, два крупнокалиберных пулемета, а также имеются автоматы. Экипаж - шесть человек.

Мартынов также отметил, что предыдущая модель получила исключительно высокие оценки при испытаниях в районе боевых действий в Сирии.

Он также сообщил, что сборка производится в Чечне и мощности позволяют каждый месяц выпускать 15 машин.