Акробат цирка Мстислава Запашного сорвался с большой высоты в цирке Элисты

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Акробат Антон Мартынов пострадал во время выступления в "Ойрат-Арене" в Элисте и был доставлен в больницу в тяжелом состоянии, сообщил агентству "Интерфакс" администратор цирка Мстислава Запашного Сергей Белинский.

"Антон находится в реанимации, в тяжелом состоянии. На финальном трюке у него оборвался трос, после чего Антон получил травму, ударившись о манеж головой. Какие-то выводы говорить не могу, ждем нейрохирурга, он сейчас едет в Калмыкию", - сказал Белинский.

Как отмечается на официальной странице цирка Мстислава Запашного во ВКонтакте, в настоящее время гимнаст находится в реанимации в стабильном состоянии.

"Спасибо за ваши переживания и пожелания нашему гимнасту! На данный момент Антон находится в реанимации, состояние стабильное. С ним рядом брат и его супруга. Желаем ему скорейшего выздоровления", - говорится в записи.

По словам заместителя директора по организации гастролей цирка Парвиза Гаджиева, жизни акробата ничего не угрожает, ожидается приезд нейрохирурга из Астрахани, после чего врачи проведут консилиум, по итогам которого будет назначено лечение.

"Причина падения - срыв карабина, технически аппарат был исправен, из карабина вышел ремень, из-за этого и случилось падение. Администрация цирка во главе с Вячеславом Запашным держит всю эту ситуацию на контроле, если это понадобится, вплоть до вывоза артиста в Германию для дальнейшего лечения, все задействованы, чтобы поставить парня на ноги", - пояснил Гаджиев.