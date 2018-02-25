Двух сотрудников МВД в Дагестане заподозрили в финансовых нарушениях

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Оперативниками службы собственной безопасности МВД по Дагестану в ходе оперативно-розыскных мероприятий совместно с сотрудниками УФСБ выявлен факт финансовых нарушений.

"Установлено, что в 2016 г. два сотрудника МВД по Республике Дагестан предоставили фиктивные отчётные документы, на основании которых незаконно получили денежные средства, компенсирующие расходы, связанные с выездом в служебную командировку", - говорится в сообщении на сайте МВД по Дагестану.

В нем отмечается, что в отношении данных сотрудников принято процессуальное решение.

"Руководством МВД по Республике Дагестан назначено проведение служебной проверки. Решается вопрос об их увольнении со службы в органах внутренних дел по отрицательным мотивам", - заявляют в республиканском МВД.

В февраля после масштабных проверок в республике завели больше 70 административных и уголовных дел.