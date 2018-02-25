Источник узнал о перспективах создания в РФ нового самолета с лазерным оружием

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Россия будет активно использовать наработки, полученные при создании самолета с лазерным оружием А-60, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Развитие данного комплекса состоялось, вся проделанная работа позволит сделать шаг вперед в создании подобных самолетов", - сказал собеседник агентства.

По его словам, будущее комплекса будет определять Минобороны РФ. "Скорее всего, позднее будет создан принципиально новый подобный самолет, но не на базе самолета Ил-76МД", - заявил источник.

"На текущем этапе работы завершены", - сказал он.

В 2016 году стало известно, что в России планируют создать лазерный комплекс, который будет подавлять с самолета разведывательные средства даже в космосе.

В СССР была разработана экспериментальная летающая лаборатория А-60, которая являлась носителем лазерного оружия. Согласно открытым источникам, впоследствии программа была свернута. В 2012 году газета "Известия" сообщила, что работы по летающей лаборатории будут возобновлены.