Названа вероятная причина ДТП с автобусом в Воронежской области

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Попавший в Воронежской области в аварию с жертвами автобус из Кабардино-Балкарии перевозил пассажиров легально и прошел предрейсовый контроль, сообщил "Интерфаксу" информированный источник в воскресение.

"Все документы попавшего в ДТП в Воронежской области автобуса в порядке. Он прошел технический контроль, а его водители - медицинский предрейсовый контроль", - утверждает собеседник агентства.

По его словам, водитель врезавшегося в автобус грузовика "МАЗ", житель Калмыкии 1974 года рождения, "по предварительным данным превысил допустимую скорость".

В ночь на 25 февраля на 630 км автодороги М4 "Дон" в Бобровском районе Воронежской области автобус "Нальчик-Москва" в результате поломки остановился на обочине. Два водителя и один из пассажиров вышли из автобуса. В это время в них врезался грузовик "МАЗ". В результате столкновения погибли пассажир и оба водителя автобуса, а также водитель грузовика. Остальные 16 пассажиров отправлены на другом автобусе далее по маршруту.

По данным источника агентства, в автобусе "МАН", рассчитанном на 48 мест, в этот раз было 17 пассажиров. Организатор перевозок - ООО "Скорпион", зарегистрированное в КБР, в Нальчике.