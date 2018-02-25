Движение закрыли на двух ставропольских дорогах из-за снегопада

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Госавтоинспекция Ставрополья временно ограничила движение для всех видов транспорта на двух автодорогах в Ставропольском крае из-за снегопада и гололедицы.

"С 19 часов вечера в связи с неблагоприятными погодными условиями движение закрыто на автодорогах "Преградное - Тахта - Ипатово" и "Ставрополь - Изобильный - Новоалександровск - Красногвардейское", - сообщает управление ГИБДД региона.

На этих дорогах работает снегоуборочная техника, которая устраняет снежные перемёты и обледенение, отмечает управление.

Сотрудники Госавтоинспекции просят водителей временно воздержаться от поездок в данных направлениях.