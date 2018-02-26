Заседание Коллегии Минобороны РФ под руководством Шойгу состоится в Москве

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - В Москве в понедельник под руководством Министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу состоится заседание Коллегии министерства.

"Коллегия обсудит ход реализации Плана деятельности войск радиоэлектронной борьбы Вооружённых Сил Российской Федерации, а также рассмотрит проект Перечня объектов капитального строительства на 2018 год. Кроме того, в повестку дня заседания включен вопрос развития учебно-материальной базы ВС РФ", - сообщили "Интерфаксу" в Минобороны России.

Отмечается, что в работе Коллегии примут участие руководящий состав Вооружённых сил РФ, представители органов государственной власти и общественных организаций.